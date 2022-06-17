В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Лады» и «Мицубиси»

Как мы уже рассказывали, вечером 16 июня в Полотняном Заводе перевернулся автомобиль «Лада». Подробности об этой аварии в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 21-летний водитель «Мицубиси» двигался со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу», которая в этот момент поворачивала налево. От удара «Лада» перевернулась.

Различные травмы получили 37-летний водитель «Лады» и его 33-летняя пассажирка. Они госпитализированы.

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