В Калужской области водитель мопеда пострадал в столкновении с «Жигулями»

Около 16:30 в четверг, 16 июня, ДТП с участием водителя мопеда произошло в Хвастовичах. Подробности в пятницу сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 21-летний мужчина на «Рейсере» в переулке Мира выехал на встречную полосу и врезался в «Жигули».

У водителя мопеда зафиксированы различные травмы.

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