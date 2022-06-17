В Калужской области трехлетний мальчик выпал из окна

Около 21:00 в четверг, 16 июня, в Кирове из окна квартиры на втором этаже выпал трехлетний мальчик. Он находится в больнице. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Ребенок находился в комнате, облокотился на москитную сетку и выпал на улицу вместе с ней, - прокомментировали в СК. - В это время из взрослых в квартире была бабушка мальчика, которая проводила время с другими детьми в соседней комнате.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Следователи призывают калужан не оставлять детей без присмотра.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.