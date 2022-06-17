В Калуге двухлетняя девочка пострадала в столкновении «Нивы» и «Хонды»

Как мы уже рассказывали, вечером 16 июня на Правобережном проезде в Калуге столкнулись два автомобиля. Подробности в пятницу сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 20-летний водитель «Нивы» двигался в сторону Тульского шоссе, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Хонду Цивик».

В результате аварии пострадали 29-летний водитель «Хонды» и ехавшая с ним двухлетняя девочка. Ребенка отвезли в больницу и отпустили домой после оказания помощи.

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