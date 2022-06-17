В Калужской области семилетний велосипедист попал в реанимацию после ДТП с «Хендаем»

В селе Некрасово Тарусского района в ДТП пострадал семилетний велосипедист. Подробности в пятницу, 16 июня, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, ребенок выехал из двора на улице Молодежной и не пропустил легковой автомобиль «Хендай».

Пострадавшего ребенка госпитализировали в реанимацию Протвинской городской больницы.

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