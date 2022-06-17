В Калуге обрушился потолок в жилом доме на улице Достоевского

В Калуге в жилом доме №43/21 на улице Достоевского, расположенном на перекрестке с улицей Театральной, обрушился потолок в одной из квартир. В пятницу, 17 июня, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Никто из людей не пострадал, жильцы квартиры в этот момент находились в другой комнате.

Прокуратура начала проверку.

Дом на Достоевского построен в 1880 году. В 2019-м его признали аварийным. Расселить здание обещают в 2025 году.

- В апреле текущего года прокуратурой города в Калужский районный суд Калужской области предъявлен административный иск о признании незаконными действия администрации города, выразившиеся в установлении неразумных сроков расселения жителей многоквартирного дома и установлении новых сроков расселения, - заявили в прокуратуре - Иск в настоящее время находится на рассмотрении.

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