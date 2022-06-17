В Калуге учеников спортивной школы эвакуировали из-за сообщений о бомбе

Утром в пятницу, 17 июня, в Калуге вновь поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах. В частности, эвакуированы ученики спортивной школы «Юность» на улице Болдина, у которых запланированы соревнования.

Городской голова Дмитрий Денисов сообщил, что также поступила информация о бомбах и в нескольких других зданиях.

- Идет эвакуация, на местах работают специальные службы, - прокомментировал глава администрации. - Прошу калужан не волноваться и отнестись к ситуации с пониманием.

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