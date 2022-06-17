В Калуге полицейские нашли мигрантов-нарушителей

В Калуге полицейские проверили очередной рейд, в ходе которого проверяли документы у мигрантов. О результатах проверки в пятницу, 17 июня, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Выявлено 11 административных правонарушений. Четыре человека нелегально проживали в России. Еще семь работали в нашей стране без соответствующих документов.

В УМВД обещают продолжить подобные проверки.

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