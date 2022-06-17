В Калужской области «Лада» перевернулась после столкновения с «Мицубиси»

Около 19:00 в четверг, 16 июня, в Дзержинском районе столкнулись два легковых автомобиля. Об аварии сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на дороге Калуга – Медынь в черте поселка Полотняный Завод не разъехались «Лада» и «Мицубиси». В результате столкновения «Лада» перевернулась.

Пострадали несколько человек.

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