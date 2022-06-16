В Калуге тело 49-летнего мужчины нашли в запертой квартире

В четверг, 16 июня, в одной из квартир на улице Маяковского в Калуге обнаружили труп 49-летнего мужчины. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Стены квартиры были закопчены, тело лежало рядом со сгоревшим диваном, на полу нашли окурки и спички.

По предварительным данным, калужанин отравился угарным газом.

Дверь в квартиру решили вскрыть, когда внутрь не смог попасть отец погибшего. Пожилой человек месяц назад попал в больницу, а после выписки не сумел связаться с сыном. На время его поместили в социальный центр.

Следователи проводят проверку.

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