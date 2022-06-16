В Калужской области водитель «Киа» не пропустил фуру, пострадали два человека

Как мы уже рассказывали, вечером 15 июня в Медыни произошло ДТП с участием «Киа Соренто» и грузовика «Ман». Подробности об этом происшествии в четверг сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 49-летний водитель «Киа» около 22:00 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу фуре, которая двигалась по главной дороге.

Пострадали два человека. Водителя «Киа» доставили в больницу Кондрово, его 50-летнюю пассажирка – в областную больницу в Калуге.

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