В Обнинске водитель «Нивы Шевроле» сбил 55-летнюю женщину

Утром 15 июня в Обнинске сбили пешехода. Подробности об этом происшествии в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 73-летний водитель «Нивы Шевроле» сбил 55-летнюю женщину, которая пересекала улицу Жукова недалеко от пешеходного перехода.

Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу.

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