Разбившийся в Калуге мотоциклист скончался в больнице

Как мы уже рассказывали, днем 15 июня в Калуге на территории деревни Желыбино произошло ДТП с участием мотоциклиста. Подробности в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 39-летний мужчина на «Мотоленде» двигался по улице Раздольной, съехал в кювет и перевернулся.

С места аварии пострадавшего доставили в областную больницу в Анненках, но позже он умер от полученных травм.

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