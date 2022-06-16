В Калужской области 39-летний мужчина утонул при купании собаки

В среду, 15 июня, в пруду у села Куракино Бабынинского района обнаружено тело 39-летнего местного жителя. Обь этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- Со слов очевидцев, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения около пожарного пруда, хотел искупать свою собаку, зашел в водоем, однако из воды выбраться не смог, - рассказали следователи.

Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

В Следственном комитете призвали калужан соблюдать осторожность при купании в водоемах, объективно оценивать свои силы, соблюдать режим пребывания на солнце и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

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