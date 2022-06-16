В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Киа» и грузовика

Вечером в среду, 15 июня, в Медыни столкнулись «Киа Соренто» и грузовик «Ман». ДТП произошло на улице Ленина, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

У легковушки разбита вся передняя часть.

По предварительным данным, пострадали два человека – мужчина госпитализирован в больницу в Кондрово, женщина – в областную больницу в Калуге.

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