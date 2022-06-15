В Калуге перевернулся мотоциклист на «Скремблере»
Около 12:00 в среду, 15 июня, в Калуге произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, в деревне Желыбино на улице Раздольной мотоциклист на «Скремблере» не справился с управлением и съехал в кювет.
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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