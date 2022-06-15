В Калужской области «Киа» столкнулся с грузовиком на федеральной трассе

Около 8:40 утра в среду, 15 июня, ДТП с участием двух автомобилей произошло на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на повороте на Мещовск столкнулись легковой автомобиль «Киа Оптима» и грузовик ГАЗ-53.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.