В Обнинске женщина и 12-летняя девочка пострадали в столкновении «Ауди» и «Хендая»

Около 15:00 во вторник, 14 июня, в Обнинске ДТП произошло на улице Курчатова. Пострадали два человека, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 27-летний водитель «Ауди» врезался в остановившийся автомобиль «Хендай», водитель которого собирался поворачивать налево.

Различные травмы получили 62-летняя женщина, управлявшая «Хендаем», и ее 12-летняя пассажирка.

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