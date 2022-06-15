В Калуге 16-летняя девушка выпала из автобуса

Вечером во вторник, 14 июня, на улице Плеханова в Калуге выпала из автобуса 16-летняя девушка. Подробности о ДТП сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 55-летний водитель автобуса ЛиАЗ отъезжал от остановки, а юная пассажирка упала с подножки задней площадки.

Пострадавшую школьницу отвезли в больницу. После оказания помощи врачи отпустили ее домой.

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