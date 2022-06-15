В Калужской области 68-летняя женщина погибла в столкновении мопеда и «Тойоты»

Около 8 утра во вторник, 14 июня, смертельное ДТП произошло на улице Калужской в Мосальске. Подробности сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 71-летний водитель скутера выезжал со второстепенной дороги и не пропустил автомобиль «Тойота».

От полученных травм в больнице умерла 68-летняя пассажирка мопеда. Предполагаемый виновник аварии получил травмы, он госпитализирован в областную больницу в Калуге.

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