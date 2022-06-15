В Калужской области перевернулась «Лада Гранта»
Около 19:35 во вторник, 14 июня, в Медынском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, в селе Никитское водитель «Лады Гранта» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.
Пострадал один человек, рассказали спасатели.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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