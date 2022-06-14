В Калуге пассажирка перевернувшегося «Хендая» попала в реанимацию

Как мы уже рассказывали, днем 13 июня в деревне Яглово на территории Калуги перевернулся автомобиль «Хендай Акцент». Подробности о происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 61-летний мужчина за рулем легковушки не справился с управлением.

В реанимацию областной больницы в Анненках попала 62-летняя пассажирка «Хендая».

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