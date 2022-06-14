В Калужской области лось попал под колеса двух машин

Около 22:30 в понедельник, 13 июня, на трассу М3 «Украина» в Жиздринском районе недалеко от деревни Гололобовка выскочил лось. Животное сбил водитель некий машины, ехавший со стороны Калуги, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

После этого лося отбросило на встречную полосу под «Форд Фокус».

Первый автомобилист с места аварии скрылся, а 45-летнего водителя «Форда» доставили в больницу с различными травмами.

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