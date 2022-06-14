В Калуге 20-летняя девушка попала в реанимацию после столкновения «Пежо» и самосвала

Как мы уже рассказывали, вечером 13 июня в деревне Андреевское на дороге Калуга – Перемышль произошло ДТП. Подробности сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 20-летняя девушка за рулем «Пежо 206» двигалась со стороны Калуги, выехала на встречную полосу и врезалась в самосвал «Скания». Изначально сообщалось, что это был КамАЗ.

С различными травмами предполагаемую виновницу аварии доставили в реанимацию областной больницы в Анненках.

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