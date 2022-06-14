В Калужской области один человек погиб и трое пострадали в столкновении «Ауди» и «Пежо»

Как мы уже рассказывали, вечером 13 июня в Сухиничском районе на трассе М3 «Украина» столкнулись легковой автомобиль «Ауди» и микроавтобус «Пежо». Подробности об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 46-летний водитель «Ауди» двигался со стороны Калуги и при повороте налево в сторону Сухиничей не уступил дорогу встречному «Пежо».

Предполагаемый виновник аварии умер в больнице. Различные травмы получили три человека: 58-летний пассажир «Ауди», 34-летний водитель «Пежо» и 30-летняя пассажирка «Пежо». Все пострадавшие госпитализированы.

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