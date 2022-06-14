В Калужской области 16-летняя девушка погибла в перевернувшемся «Шевроле»

Как мы уже рассказывали, вечером 13 июня в Козельском районе вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Шевроле Авео». Подробности об этом происшествии во вторник сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 46-летняя женщина за рулем легковушки ехала по дороге Козельск – Сухиничи – М3 «Украина» и в районе деревни Бобровка не справилась с управлением.

В результате аварии погибла 16-летняя девушка, ехавшая в «Шевроле».

Различные травмы получили водитель, а также находившиеся в машине 46-летний мужчина и 27-летняя женщина.

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