Несколько человек пострадали в перевернувшемся «Шевроле» в Калужской области
Около 19:50 в понедельник, 13 июня, в Козельском районе вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Шевроле Авео». Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на территории деревни Бобровка.
Пострадало несколько человек.
Сейчас устанавливаются точные обстоятельства происшествия.
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