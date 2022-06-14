Несколько человек пострадали в перевернувшемся «Шевроле» в Калужской области

Около 19:50 в понедельник, 13 июня, в Козельском районе вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Шевроле Авео». Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на территории деревни Бобровка.

Пострадало несколько человек.

Сейчас устанавливаются точные обстоятельства происшествия.

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