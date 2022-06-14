В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении микроавтобуса и «Ауди»

Около 17:45 13 июня на трассе М3 «Украина» в Калужской области столкнулись микроавтобус «Пежо» и легковой автомобиль «Ауди». Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Авария произошла недалеко от поворота на Сухиничи.

По предварительным данным, пострадало несколько человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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