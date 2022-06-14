В Калуге «Лада» врезалась в столб

Около 14:00 в понедельник, 13 июня, в Калуге ДТП произошло на окружной дороге. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в районе Турынинских Двориков водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением и съехал с дороги, а потом врезался в столб.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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