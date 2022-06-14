В Малоярославце сцена обрушилась под выступающими танцорами

На прошедших выходных Малоярославец праздновал свое 620-летие, и во время праздника произошел неприятный инцидент. Когда на сцене выступал танцевальный коллектив, помост разрушился. Танцоры упали под сцену. Некоторые из них получили ушибы и ссадины. Видео выложили в сообществе «Типичный Малоярославец».

Проверку по данному факту начала прокуратура Калужской области.

- Во время выступления танцевального коллектива произошло обрушение сцены, дополнительно установленной к основной сцене, - говорится в сообщении прокуратуры. - После демонтажа обрушившейся конструкции танцевальный коллектива повторил выступление.

Провести служебное расследование также пообещал глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

- Виновные лица будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения, - заявил он.

Момент обрушения сцены.

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