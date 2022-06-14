В Калужской области 12 июня пропал 11-летний мальчик

В Малоярославце 12 июня пропал 11-летний Алексей МУКАНОВ. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз ребенка видели в воскресенье около 23:00.

Сейчас нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: русые.

Был одет: черная толстовка, чёрные спортивные брюки, серые кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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