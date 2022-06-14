В Калужской области 12 июня пропал 11-летний мальчик
В Малоярославце 12 июня пропал 11-летний Алексей МУКАНОВ. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз ребенка видели в воскресенье около 23:00.
Сейчас нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы:
- Рост: 160 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: русые.
- Был одет: черная толстовка, чёрные спортивные брюки, серые кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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