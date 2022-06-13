В Калуге водитель «Жигулей» врезался в столб

Вечером в воскресенье, 12 июня, в Калуге ДТП произошло в районе улицы Секиотовской. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Жигулей» не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в бетонный столб.

У машины разбита передняя часть. МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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