«Шкода» и мотоцикл «Сузуки» столкнулись днем в Калуге

В воскресенье, 12 июня, в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области.



Около 13 часов 50 минут на улице Железняки столкнулись «Шкода» и мотоцикл «Сузуки». По предварительной информации, пострадал мотоциклист.



Тяжесть травм пострадавшего и причины происшествия уточняются.



ГУ МЧС России по Калужской области:

— На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники.

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