Жилой дом загорелся в субботу в Калужской области

В субботу, 11 июня, ГУ МЧС России по Калужской области сообщило о пожаре в Козельском районе.

В субботу, около 15 часов 30 минут загорелся жилой дом на улице Веденеева в Козельске.



В результате происшествия никто из людей не пострадал. Причины возгорания жилого дома уточняются.

ГУ МЧС России по Калужской области:

— На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области. Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 10 человек, 3 единицы техники. На место направлен инспектор ГПН.

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