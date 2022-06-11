Ранним утром в Калужской области сгорел «КамАЗ»

В субботу, 11 июня, ранним утром загорелся «КамАЗ», груженный лесом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области.

Сообщение о пожаре поступило в 4 часа 40 минут.

Огнем уничтожена кабина грузовика. Пострадавших в результате происшествия нет.

Причины возгорания устанавливаются.

ГУ МЧС России по Калужской области:

— Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекались 4 человека, 1 единица техники. На место направлен инспектор ГПН.

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