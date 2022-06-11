В Калуге водитель «Рено» пострадал в столкновении с автобусом

В субботу утром, 11 июня, в Калуге столкнулись два автомобиля. Около 5 часов 40 минут на улице Железняки не смогли разъехаться «Рено» и автобус «Нефаз». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В результате аварии есть один пострадавший, ему потребовалась помощь медиков.

Подробности произошедшего и тяжесть травм пострадавшего уточняются.

ГУ МЧС России по Калужской области:

— На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 14 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники.

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