В Калуге движение на выезде из города затруднено из-за ДТП

Вечером в пятницу, 10 июня. в Калуге образовалась двухкилометровая пробка на подъездной дороге от трассы М3 «Украина».

Как сообщили очевидцы в телеграм-чате ДПС | Калуга, в районе села Пригородного Лесничества автомобиль «Ауди» врезался в забор.

Пробка на выезд из города растянулась от футбольного стадиона до места аварии.

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