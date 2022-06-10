В Калуге движение на выезде из города затруднено из-за ДТП
Вечером в пятницу, 10 июня. в Калуге образовалась двухкилометровая пробка на подъездной дороге от трассы М3 «Украина».
Как сообщили очевидцы в телеграм-чате ДПС | Калуга, в районе села Пригородного Лесничества автомобиль «Ауди» врезался в забор.
Пробка на выезд из города растянулась от футбольного стадиона до места аварии.
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