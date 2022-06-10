Выпавшую из окна четырехлетнюю девочку в Калужской области отец оставил одну дома

Как мы уже рассказывали, 7 июня в Людиново из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпала четырехлетняя девочка. Малышка приземлилась на клумбу и выжила. В пятницу, 10 июня, некоторые подробности об этом происшествии сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Отец оставил ее дома одну спящей. Мужчина думал, что к моменту, когда она проснется, должна будет вернуться мать.

- Однако девочка проснулась раньше, подошла к окну, открыла створку и стала звать маму, оперлась на москитную сетку и вместе с ней упала с пятого этажа, - прокомментировали в СК. - Сейчас ребенок находится в больнице.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.