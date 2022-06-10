В Калужской области два жилых дома сгорели за вечер

Вечером в четверг, 8 июня, на территории Калужской области огонь уничтожил два жилых дома. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В 21:50 пожар произошел в городе Жуков на улице Круглова.

В 23:30 частный дом загорелся на улице Центральной в деревне Лужное Дзержинского района.

В обоих случаях обошлось без пострадавших. Причины пожаров устанавливаются.

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