В Калужской области восьмилетний мальчик утонул в реке

В Боровском районе утонул восьмилетний мальчик. Трагедия произошла 8 июня, сообщили в пятницу в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По предварительным данным, мать отпустила сыновей 8 и 11 лет погулять, запретив ходить к реке. Однако дети не послушались и оказались около водоема.

- Тонущего ребенка увидел находящийся неподалеку рыбак и, бросив снасти, принял меры к спасению и вытащил мальчика из воды. Однако спасти жизнь ребенка не удалось, - рассказали в СК.

Следователи призывают калужан быть бдительными и не оставлять детей одних.

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