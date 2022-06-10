В Калужской области 66-летний водитель погиб в перевернувшейся «Ниве»

Около 6 утра в пятницу, 10 июня, на дороге Козельск – Сосенский произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, 66-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина перевернулась.

Водитель погиб на месте. В больницу доставлена 65-летняя пассажирка.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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