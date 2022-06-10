В Калужской области водитель «Киа» сбил женщину и вылетел в кювет

Около 21:10 в четверг, 9 июня, в Боровском районе в ДТП пострадал пешеход. Авария произошла на трассе М3 «Украина» в районе Ворсино, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Киа Рио» сбил женщину. После этого автомобиль съехал в кювет.

Пострадавшего пешехода с множественными травмами доставили в больницу. Ее личность устанавливается.

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