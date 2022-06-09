В Калужской области 18-летний водитель «Рено» пострадал в столкновении с «Хендаем»

Около 10:40 утра в четверг, 9 июня, в калужской области ДТП произошло на трассе А108 в Жуковском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Недалеко от Балабаново столкнулись «Рено Логан» и «Хендай Крета».

По нашей информации, в аварии пострадал 18-летний водитель «Рено». С травмами он попал в больницу. Причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции со стороны этого молодого водителя.

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