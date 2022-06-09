В Калуге сгорел гараж с автомобилем «Рено» внутри

Около 10 утра в четверг, 9 июня, в Калуге произошел пожар в гаражном кооперативе «Восход-2», расположенном в районе улицы Зерновой. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Внутри гаража сгорели легковой автомобиль «Рено» и все имущество.

Из людей никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении электросварочных работ.

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