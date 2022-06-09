В Калуге «Фольксваген» и «Вольво» столкнулись на улице Московской

Около 12:00 в четверг, 9 июня, на улице Московской в Калуге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в районе поворота на деревню Волково столкнулись «Фольксваген» и «Вольво».

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Очевидцы сообщают, что водители двигались со стороны центра. Что именно стало причиной аварии, устанавливают инспекторы.

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