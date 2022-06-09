В Обнинске водитель «Рено» сбил 34-летнего велосипедиста

Вечером в среду, 8 июня, в Обнинске сбили велосипедиста, сообщает управление ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 19:35 на Киевском шоссе на перекрестке с круговым движением 51-летний водитель «Рено» при перестроении из левой полосы в крайнюю правую сбил 34-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде.

У пострадавшего зафиксированы различные травмы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.