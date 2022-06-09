В Калужской области перевернулся «Хендай» с пьяным водителем

Как мы уже рассказывали, около 15:30 8 июня в Малоярославецком районе перевернулся легковой автомобиль «Хендай». В четверг стали известны подробности об этом происшествии.

По предварительным данным, на соединительной дороге между трассами А130 и М3 пьяный 28-летний водитель «Хендая Элантра» не справился с управлением.

Травмы получил сам предполагаемый виновник.

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