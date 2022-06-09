В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Рено» и «Ситроена»

Около 15:00 в среду, 8 июня, на дороге Калуга – Медынь столкнулись два автомобиля. Подробности о ДТП сообщили в четверг в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от Полотняного Завода 63-летний водитель «Рено Логан» двигался со стороны Калуги и при развороте не пропустил встречный «Ситроен».

Различные травмы получили сам предполагаемый виновник, а также его 58-летняя пассажирка.

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