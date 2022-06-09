Полиция опубликовала видео со столкновением двух грузовиков в Калужской области

В четверг, 9 июня, полиция Калужской области сообщила о завершении расследования уголовного дела, которое было возбуждено после столкновения двух грузовиков на пересечении трасс А130 и А108 в Жуковском районе.

Опубликовано видео с камеры наблюдения.

Авария произошла в мае прошлого года.

По версии следствия, водитель «Рено» двигался по трассе А108 и не уступил дорогу другому большегрузу. Водитель «Ивеко» получил тяжелые травмы.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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