Полиция опубликовала видео со столкновением двух грузовиков в Калужской области
В четверг, 9 июня, полиция Калужской области сообщила о завершении расследования уголовного дела, которое было возбуждено после столкновения двух грузовиков на пересечении трасс А130 и А108 в Жуковском районе.
Опубликовано видео с камеры наблюдения.
Авария произошла в мае прошлого года.
По версии следствия, водитель «Рено» двигался по трассе А108 и не уступил дорогу другому большегрузу. Водитель «Ивеко» получил тяжелые травмы.
В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.
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