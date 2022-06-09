В Калуге водителей просят проверить записи с регистраторов для поисков 84-летней женщины

Как мы уже рассказывали, в Калуге 8 июня ушла из дома и не вернулась 84-летняя Мария Матронова. У женщины с собой была такса на поводке. В четверг поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» обратился к калужским автомобилистам с просьбой проверить записи с регистраторов.

- Очень часто таким образом появляется важное для спасения жизни человека свидетельство, - говорится в сообщении волонтеров. – Территориально - улицы Салтыкова Щедрина, Дзержинского, Луначарского, Знаменская, Мичурина и особенно по мостам и трассам на выезд из города.

Если у вас есть какие-либо данные об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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